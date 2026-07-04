Ubisoft Anvil Engine parla dell'uso dell'IA nello sviluppo di giochi: "It ha perfettamente senso"

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Spesso ci sono discussioni molto volatili e pubbliche sull'intelligenza artificiale e su come questa tecnologia venga utilizzata nella creazione di progetti artistici, inclusi i videogiochi. Mentre alcuni sono fermamente contrari all'uso della tecnologia nei videogiochi, altri sono più aperti a esplorare come può essere utilizzata. E ci sono modi in cui l'IA può essere utilizzata in modi molto utili, in particolare nell'elemento complesso e dettagliato della produzione di videogiochi.

A tal fine, abbiamo recentemente parlato con Nicolas Lopez di Ubisoft, noto per essere un architetto dell'Anvil Engine che alimenta molti titoli dell'editore, non ultimo la serie Assassin's Creed. Sarà poi messo alla prova con Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e con questo in mente, abbiamo scelto la mente di Lopez su come l'IA possa essere usata in modo produttivo.

Lopez spiega, nel modo più rudimentale possibile, alcuni dei modi in cui l'IA viene usata per migliorare la tecnologia del motore Anvil.

"Quindi, nella grafica computerizzata, abbiamo molte tecniche che sono in realtà stocastiche. Cosa significa stocastico? Significa che si basa sul campionamento. Esattamente quello che facciamo per l'illuminazione globale. Prendiamo qualche piccolo punto ovunque, cerchiamo di capire cosa significhi e creiamo l'illuminazione. Ed è esattamente questo che fa l'IA. È la stessa cosa. Ecco perché, quando vedo l'IA, vedo un modo per prendere tutti questi punti di illuminazione, aggregarli insieme e avere una formula magica che mi dice cosa sia. È la stessa cosa. È quello che chiamiamo campionamento stocastico."

Continua aggiungendo che per la grafica computerizzata l'IA si integra in modo piuttosto naturale, ma che non è una soluzione completa per tutti gli aspetti dello sviluppo di giochi.

"E quindi questo, nella grafica computerizzata, è in realtà soprannaturale. È anche quello che chiamiamo integrazione Monte Carlo, se ricordi le lezioni del liceo. E così vale per molte cose nella grafica computerizzata. Per il resto, è un po' meno naturale, e dobbiamo esplorare cosa possiamo farne. Ma per me, ha perfettamente senso."

Come pensi che l'IA dovrebbe essere usata per migliorare i videogiochi? O siete fermamente contrari all'uso della tecnologia nella produzione di giochi?