Ubisoft finalmente riconosce l'esistenza di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Finalmente possiamo iniziare a parlare di Assassin's Creed: Black Flag Resynced in modo avvolto da voci e resoconti. In un recente aggiornamento del marchio della serie, l'editore francese ha finalmente riconosciuto l'esistenza del gioco agli occhi del pubblico e ha anticipato che dovremmo vedere presto qualcosa di più sostanziale.

Il riferimento è breve ma dice molto, con i commenti completi di Ubisoft che spiegano: "Le speculazioni su Assassin's Creed non sono nuove, ma vale la pena ripeterle: "Nulla è vero. Tutto è permesso." Beh, tranne che in questo caso, alcuni sussurri hanno un po' più di vento nelle vele. Tieni il cannocchiale all'orizzonte."

È anche evidente che le novità su Black Flag Resynced non sono immediatamente vicine, dato che Ubisoft continua a discutere di "aggiornamenti imminenti" per la serie, in cui questo progetto non viene menzionato. Ma comunque, questa è almeno una notizia positiva per chi desidera tornare sul ponte della Jackdaw nei panni del leggendario pirata-assassino Edward Kenway.