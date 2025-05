Ubisoft rivela i piani per Assassin's Creed Shadows primo anno, senza allegare una data a Claws of Awaji

HQ

A causa dei ritardi e dei problemi che Assassin's Creed Shadows ha dovuto affrontare prima del lancio, Ubisoft ha preso la decisione molto audace di annullare effettivamente il Season Pass e di offrire la prima espansione del gioco completamente gratuita per coloro che hanno preordinato il gioco di ruolo. Ciò probabilmente significa che molti non vedono l'ora di questo capitolo che afferma di aggiungere circa 10 ore extra di contenuti aggiuntivi al gioco.

Se speravate che lo show di aggiornamento post-lancio di Assassin's Creed Shadows di Ubisoft avrebbe dissipato un po' di nebbia intorno all'espansione Claws of Awaji, purtroppo abbiamo delle brutte notizie per voi. Sebbene Ubisoft intenda lanciare l'espansione entro la fine dell'anno, non sappiamo ancora quando debutterà esattamente. Quello che sappiamo al riguardo è quanto segue:

"Questa espansione apre l'isola di Awaji, una regione nuova di zecca da esplorare che continua la storia di Naoe e Yasuke subito dopo la fine dell'epilogo di Shadows. Puoi aspettarti nuovi nemici, nuove abilità per entrambi i personaggi e una nuova arma specifica per Naoe: il bastone Bo.

Per il resto, lo show ha condiviso una tabella di marcia dei piani per il primo anno del gioco, con un'enfasi specifica sui prossimi mesi. Ognuno offrirà alcuni piccoli miglioramenti al gameplay e nuove funzionalità, oltre a drop gratuiti della storia, e sebbene sia qualcosa di cui essere entusiasti, il consenso generale sembra essere che si tratti di aggiunte più minori e sottili al gioco.

Ci è stato detto che maggio offrirà due aggiornamenti gratuiti che aggiungono il primo lancio della storia, aggiornamenti del codice, miglioramenti della qualità della vita, una collaborazione speciale,Photo Mode miglioramenti e poi un grande aggiornamento al sistema di parkour che aggiunge nuove mosse da padroneggiare. Dopo questo arriva un aggiornamento di giugno che offre il secondo lancio della storia, nuove impostazioni di difficoltà, opzioni di gioco più coinvolgenti, un sistema di allarme open-world e la possibilità di nascondere o rendere visibile il copricapo nei filmati.

Il resto del primo anno di contenuti include New Game+, aggiornamenti del feedback della community, altri lanci di storie, ulteriori collaborazioni speciali, ulteriori aggiornamenti del codice, contenuti Animus, nuove ricompense, drop di negozi a pagamento e poi Claws of Awaji ad un certo punto.

