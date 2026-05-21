Ubisoft si aspetta una "forte ripresa" nei prossimi anni dopo un deludente risultato finanziario

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Ubisoft non ha avuto il miglior finale dell'ultimo anno finanziario, ma si aspetta di ricostruire meglio nell'anno fiscale 2026/27 e oltre, continuando a concentrarsi sui suoi franchise principali, oltre a completare tutta quella ristrutturazione che ha portato a oltre 1.000 persone a perdere il lavoro negli sviluppatori di Assassin's Creed e Far Cry.

Nel documento più recente dei risultati finanziari dell'azienda, vediamo che Ubisoft prevede un "forte rimbalzo" nell'anno finanziario 2027/28, quando apparentemente vedremo successo da ora e nei prossimi tre anni. "Il Gruppo prevede un pipeline di contenuti significativamente più ampio durante l'anno fiscale 2027-28 e 2028-29 tra i suoi principali marchi tra cui Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon," recita il documentario finanziario di Ubisoft.

Non si prevede però che le cose si scalderanno troppo nel prossimo anno finanziario, come ci ha detto il CEO di Ubisoft Yves Guillemot di aspettarci un "calendario di rilasci più morbido." Guillemot ha spiegato: "Nell'anno fiscale 2026-27, perseguiremo e completeremo l'esecuzione di questa trasformazione, e continueremo

investimenti prima di un ciclo di contenuti molto più forte e sostenuto. Quest'anno è quindi previsto

rappresentare un punto basso nella nostra traiettoria del flusso di cassa libera insieme a una tabella di rilascio più morbida e

Costi di ristrutturazione. Continueremo a far crescere i nostri giochi live, guidati da Rainbow Six Siege e i suoi

Una roadmap solida, consegna Assassin's Creed Black Flag Resynced e lancia altri premium mirati

giochi basati su marchi consolidati di Ubisoft."

Naturalmente, Ubisoft ha anche riconosciuto la cancellazione di 7 progetti in corso, incluso il remake Prince of Persia: Sands of Time. Si vanta però di un quarto trimestre migliore del previsto nell'ultimo anno finanziario, e di crescita in Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, For Honor e Rainbow Six Siege. Tuttavia, guardando le statistiche anno su anno, è chiaro che Ubisoft è un po' detenuata ultimamente. I ricavi sono diminuiti del 21,8% e le prenotazioni nette sono calate del 17,4%. È una lunga strada per tornare al grande successo, ma forse questa nuova struttura operativa può farlo per Ubisoft.