Ubisoft smette di condividere i dati di vendita

Ubisoft sta attualmente affrontando forti venti contrari mentre lotta per ricostruire la fiducia sia tra i giocatori che tra gli analisti. Nonostante una sontuosa spinta dietro Star Wars Outlaws e Assassin's Creed: Shadows, l'editore francese non è riuscito a convincere il mercato. Shadows potrebbe essere stato considerato un successo di vendite nei libri di Ubisoft, arrivando persino in cima alle classifiche in Europa come la nuova uscita più venduta dell'anno e raggiungendo il secondo posto negli Stati Uniti, ma Outlaws si è rivelata una storia molto più difficile da addolcire.

Ciò che è veramente interessante, tuttavia, è il modo in cui Ubisoft ha gestito i numeri. Fino a giugno di quest'anno, la società ha riportato i dati di vendita alla società di analisi Circana, chiarendo che Assassin's Creed: Shadows era al terzo posto nella classifica delle vendite negli Stati Uniti. Ma a luglio, sia Shadows che Outlaws sono scomparsi, non a causa del crollo delle vendite, ma perché Ubisoft ha semplicemente smesso di condividere i suoi dati.

Sui social media, il direttore esecutivo di Circana, Mat Piscella, lo ha confermato, e in molti hanno interpretato la mossa come un tentativo da parte di Ubisoft di controllare la narrazione. Tenere nascoste le cifre è raramente un segno salutare e più spesso segnala una performance debole, anche se la realtà può essere più sfumata. Tuttavia, date le polemiche che circondano entrambi i giochi, questa decisione rischia di alimentare una sfiducia ancora maggiore tra i giocatori e i critici.

Finora, Ubisoft non ha commentato – o spiegato – il motivo per cui ha deciso di smettere di riportare i suoi numeri di vendita.