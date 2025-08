Un altro analista ritiene che Grand Theft Auto VI venderà per $ 100

HQ

Mentre continua l'attesa per l'uscita di Grand Theft Auto VI a maggio 2026, sempre più analisti prevedono quanto Rockstar ha speso per il gioco e quanto ci si aspetta di spendere quando alla fine arriverà nelle nostre mani.

L'ultima speculazione arriva da due analisti: Louise Wooldridge di Ampere Analysis e Michael Pachter di Wedbush Securities. Parlando con The Telegraph, ribadiscono l'alta attesa per il gioco, oltre al fatto che probabilmente è incredibilmente costoso da realizzare.

Pachter si aspetta un prezzo elevato, ma crede ancora che il gioco sarà immensamente redditizio. "Mi aspetto un prezzo di $ 100 per il gioco. Il gioco sarà immensamente redditizio. Probabilmente genererà 10 miliardi di dollari a vita e altri 500 milioni di dollari all'anno da GTA Online", ha detto.

La stima di Pachter per i costi di sviluppo di GTA VI lo spinge oltre la soglia di 1,5 miliardi di dollari, compreso il marketing. Le stime dell'intervallo di budget per Grand Theft Auto VI sono state nel campo di gioco di $ 1-$ 2 miliardi per un po', ma vale la pena notare che non ci sono prove concrete per questa cifra, e sarebbe sconcertante se raggiungesse le stime più alte, anche considerando l'anticipazione e la pipeline di sviluppo.

Per quanto riguarda il prezzo di $ 100, vari analisti hanno pesato, con la maggior parte che indica GTA VI che opta per un prezzo di base più economico. Abbiamo visto Nintendo optare per giochi da $ 80 e affrontare molte critiche. Per ora, Xbox ha fatto marcia indietro su $ 80 ed EA ha detto che non salterà a quel prezzo nemmeno in questo momento. Vedere il lancio di GTA VI a una base di $ 100 potrebbe essere troppo, ma è probabile che il gioco abbia edizioni che costeranno più di $ 100, una strategia adottata da molti altri giochi moderni.

Il lancio di Grand Theft Auto VI è previsto per il 26 maggio 2026 per PS5 e Xbox Series X/S.