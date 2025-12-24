Un altro Grand Theft Auto VI ritardo rovinerebbe l'hype, afferma l'ex sviluppatore Rockstar

HQ

In un universo strano e utopico, Grand Theft Auto VI sarebbe già nelle nostre mani ormai. Il primo trailer di presentazione indicava una data di uscita per il 2025, ma pochi di noi si aspettavano davvero che raggiungesse quel periodo. Ora, abbiamo visto il gioco posticipato a maggio 2026 e poi a novembre del prossimo anno. Un altro ritardo è possibile, come qualsiasi cosa, ma l'ex animatore Rockstar Mike York non pensa che accadrà. È anche molto affezionato alla data di uscita attuale, e pensa che anche Rockstar lo sarà.

"Penso che il gioco uscirà a novembre 2026, perché è un buon momento per Rockstar per diversi motivi per vendere videogiochi. Se vuoi vendere una grande quantità di videogiochi, allora è il momento perfetto per far uscire GTA 6, con un mese prima di Natale," ha detto a Esports Insider (tramite Dexerto). "Di solito le aziende rimandano queste cose solo una o due volte quando serve, quindi penso che uscirà in quel periodo."

Per quanto riguarda un ritardo, York ritiene che possa essere un aspetto grave per l'entusiasmo intorno alla partita. "Se Rockstar Games ritardasse ancora GTA 6, allora l'hype intorno al gioco svanirà quasi completamente... Tutti sanno che non ci sono notizie, non c'è nulla di cui parlare... C'è un punto in cui ritardi così tanto qualcosa da iniziare a far arrabbiare le persone"

Anche se comprendiamo certamente il punto di vista di York, e abbiamo visto giochi in passato che hanno perso il loro pubblico a causa di una serie di ritardi o hanno creato aspettative irraggiungibili, qui stiamo parlando di GTA. Abbiamo visto Hollow Knight: Silksong suscitare nuovamente entusiasmo due settimane prima del lancio dopo anni di silenzio, e le speculazioni su Half-Life 3 hanno dimostrato che quando la gente pensa di ottenere qualcosa che desidera da tempo, diventa furiosa per questo.