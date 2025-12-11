HQ

Grazie, AI. Se non lo sappiate, siamo in una certa carenza globale di RAM in questo momento, a causa della domanda incredibile del settore dell'IA. Potresti pensare che questi aumenti di prezzo influenzeranno solo i produttori di PC e le aziende che acquistano componenti, ma la RAM è presente praticamente in tutto ciò che riguarda l'informatica, comprese le console. Nintendo in particolare sembra aver subito un colpo, avendo perso 14 miliardi di dollari di valore a causa delle crescenti pauri.

Questo rapporto arriva da Bloomberg, che mostra che le quote di Nintendo sono diminuite quasi ogni giorno di dicembre finora, mentre le preoccupazioni di carenza di RAM continuano a crescere. Nintendo ora deve spendere il 41% in più per ottenere i chip RAM da 12GB che utilizza per il Nintendo Switch 2, e si ritiene che sia una questione di tempo, non se il prezzo della console aumenterà.

"L'aumento dei prezzi delle NAND sta iniziando davvero a influenzare i prezzi delle carte SD expresse", ha detto Pelham Smithers di Pelham Smithers Associates, sollevando un altro problema legato alla carenza di chip. "Una carta SD express da 256GB costa 89,99$ su Amazon. Questo è di fatto un costo che Nintendo ha trasmesso al giocatore."

Dovremo vedere se Nintendo e altre aziende di videogiochi riusciranno a resistere alla tempesta, o se presto ricorderemo le console da gioco che costano meno di 1000 dollari a causa della carenza di RAM. Tempi spaventosi.