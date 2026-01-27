Un gioco horror narrativo Project Songbird ci manda in boschi inquietanti questo marzo

Project Songbird, il prossimo film horror narrativo cinematografico di FYRE Games, ci ha dato la data di uscita. Sapevamo che il gioco sarebbe uscito nel primo trimestre di quest'anno, e ora abbiamo una data fissa, che è il 26 marzo.

Project Songbird ci porta in una storia che deve essere il peggior caso di blocco dello scrittore immaginabile. O, almeno, è un caso di blocco dello scrittore che causa le cose più angoscianti. Dakota è un musicista che non riesce a capire bene cosa mettere in un album in arrivo. Così decidono di prenotare una baita di tronchi isolata per allontanarsi da tutto.

Tuttavia, come sappiamo con le capanne di tronchi, sono i luoghi perfetti per sviluppare situazioni orribili. I giocatori affronteranno cose da incubo nell'oscurità, rendendosi conto che la natura potrebbe non essere così rilassante come sembra a prima vista. Dai un'occhiata a parte del gameplay nel trailer della data di uscita qui sotto: