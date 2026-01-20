Un look giapponese per Lara Croft è stato proposto in Giappone prima del primo Tomb Raider

HQ

Più avanti quest'anno vedrà la prima uscita di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un gioco che racconterà la storia del primo gioco della serie. Spesso viene descritto come una reinterpretazione piuttosto che un remake, ma presenta comunque la classica Lara nel ruolo principale, un personaggio che tutti sappiamo esattamente come appare.

Tuttavia, poteva andare diversamente, almeno in Giappone. Quando il primo gioco stava per essere pubblicato, l'editore locale Victor voleva rendere Lara Croft più giapponese per adattarsi meglio al pubblico giapponese. Questo viene ora rivelato dal co-creatorTomb Raider e Paul Douglas tramite Bluesky, dove scrive anche che hanno rifiutato. Come sorta di compromesso, però, a Victor fu permesso di realizzare una Lara giapponese per il manuale di istruzioni:

"Victor voleva che cambiassimo Lara nel gioco per attirare di più un pubblico giapponese. Occhi/testa enormi, ecc. Hanno inviato esempi via fax molto tardi nello sviluppo. Toby Gard non voleva davvero modificare Lara. Come compromesso, tutto ciò che è stato cambiato sono stati i manuali e la guida."

Com'era questa Lara Croft giapponese? Beh, un po' più manga con occhi più grandi e forme complessivamente più rotonde. Puoi consultare il risultato nel post Bluesky qui sotto.