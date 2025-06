Un nuovo gioco di SpongeBob SquarePants sarà apparentemente rivelato questo fine settimana

Sembra che nei prossimi giorni ci verrà presentato un nuovo gioco SpongeBob SquarePants. Come notato da Gematsu, una lista di valutazioni provenienti da una varietà di enti di valutazione in tutto il mondo rivela l'esistenza di un progetto intitolato SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

La valutazione della tedesca USK afferma che si tratta di un titolo d'azione che arriverà anche su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con la coreana GRAC che aggiunge che sarà per i maggiori di 12 anni. Come previsto, sarà pubblicato da THQ Nordic, ma non è ancora stato menzionato alcuno sviluppatore, il che significa che non è chiaro se si tratti di una produzione Purple Lamp o meno.

Per quanto riguarda quando questo gioco diventerà realtà, un'ipotesi ragionevole sarebbe Summer Game Fest più tardi oggi, poiché sembra improbabile che il titolo sia collegato a uno spettacolo più specifico per la piattaforma come Xbox Games Showcase o PC Gaming Show, o anche a trasmissioni più indie come Day of the Devs.

Guardando la data o la finestra di uscita, THQ Nordic ha affermato lo scorso Halloween che un nuovo gioco di SpongeBob sarebbe stato lanciato nel 2025, suggerendo che questo è il progetto in questione.