Un vecchio preferito torna su PlayStation Plus Extra/Premium la prossima settimana

HQ

I titoli del PlayStation Plus Game Catalogue sono stati svelati per martedì prossimo, 19 maggio, e insieme ad alcuni nuovi giochi, torniamo a trovarci un vecchio preferito che era scomparso dal servizio per un bel po' di tempo. Red Dead Redemption 2 torna su PS Plus Extra e Premium, permettendoci di immergerci nella versione Rockstar del Vecchio West proprio prima che ci presentino un altro gioco dell'era moderna con Grand Theft Auto VI.

Ovviamente, non è solo Red Dead Redemption 2 che viene aggiunto al servizio, e nell'ultimo post sul blog di PlayStation vediamo che vediamo anche Star Wars Outlaws, Bramble: Il Re della Montagna, Il Taumaturgo, Flintlock: L'Assedio dell'Alba, Spada Spata Rotta - Ombre del Templario: Reforgiato ed Enotria: L'Ultima Canzone nel catalogo PS Plus Extra. Gli abbonati Premium hanno accesso a tutti questi giochi e all'originale Time Crisis come parte del catalogo PlayStation Classics.

Un paio di Soulslike, molti giochi AA degli ultimi anni e qualche successo più grande che fungono da titoli principali di blockbuster. Non è un brutto risultato per gli abbonati PS Plus, che potranno esplorare l'intera gamma a loro piacimento dal 19 maggio.