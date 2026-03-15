Una fonte chiave di ispirazione per Donkey Kong Bananza si trova in Super Mario Bros' World 1-2

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La finestra di lancio dello scorsoDonkey Kong Bananza anno per Nintendo Switch 2 è stata un platform fantastico e un modo piacevole per sfruttare il nuovo hardware, ma è stato anche un progetto sperimentale interessante che affrontava terreno, distruzione e navigazione nel mondo in modi completamente nuovi. Questo lo distingueva dalla formula 3D di Mario di EAD Tokyo, collaudata, ma si scopre che una delle sue maggiori ispirazioni risale al punto in cui tutto è iniziato: il primissimo side-scroller del idraulico.

Sapevamo degli esperimenti in prima persona che avevano condotto con il motore di Super Mario Odyssey, ma ciò che gli sviluppatori di Bananza non avevano condiviso fino ad ora (al GDC di questa settimana a San Francisco) era come avessero usato la possibilità di rompere praticamente tutto ciò che c'era in Super Mario Bros' World 1-2 come riferimento, cioè il livello sotterraneo che distrugge i blocchi serviva a due scopi: Sentirsi bene e creare nuovi percorsi verso i segreti.

Il produttore Kenta Motokura e l'ingegnere del software Tatsuya Kurihara hanno condiviso questo con gli altri sviluppatori presenti alla conferenza in un intervento.

"Amo questa scena da quando ero bambino," Ricordò Motokura-san, come riportato da Kotaku. "Puoi interagire con quasi tutto ciò che si vede sullo schermo, e a seconda di come lo fai, ci sono diversi modi per procedere."

In effetti, le molte abilità aggiuntive o potenziamenti che DK ottiene in questa avventura rispetto ai giochi precedenti sono state anch'esse ispirate dal Fire Flower di SMB1.

L'idea alla base di Donkey Kong Bananza non era solo permettere ai giocatori di distruggere l'ambiente, ma rendere quel processo particolarmente soddisfacente. "È più divertente distruggere qualcosa che non sembra che possa essere distrutto," Aggiunse Kurihara-san. "È più divertente distruggere ciò che è bello."

Hai già giocato a Donkey Kong Bananza ? E cosa ne pensi delle meccaniche di distruzione e del design del mondo?