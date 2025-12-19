Una presentazione segreta suscita entusiasmo per il futuro di Starfield

HQ

Sappiamo già che Bethesda sta lavorando a nuovi contenuti per Starfield, ma non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni a riguardo. Lo studio ha anche lasciato intendere in diverse occasioni che hanno altre novità in cantiere per il loro RPG spaziale, e ci sono voci che sarà rilasciato per PlayStation 5 e Switch 2.

Ora, diverse fonti riportano che qualcosa è in corso e Starfield News afferma che una presentazione segreta ha recentemente impressionato i partecipanti:

"Una presentazione a porte chiuse dei prossimi contenuti #Starfield si è tenuta recentemente, rendendo molto entusiasti coloro che hanno partecipato per il futuro del gioco."

L'editor di Windows Central, Jez Corden, dice di aver sentito informazioni simili e sembra che un aggiornamento piuttosto significativo a Starfield sia in preparazione. A quanto pare, non sarà all'altezza del trattamento ricevuto da Cyberpunk 2077, ma il confronto mostra comunque che potremmo avere qualcosa di davvero entusiasmante da aspettarci il prossimo anno.