Starfield

Una presentazione segreta suscita entusiasmo per il futuro di Starfield

Oltre al prossimo DLC e alle presunte versioni per PlayStation 5 e Switch 2, sembra anche che sia previsto un importante aggiornamento.

HQ

Sappiamo già che Bethesda sta lavorando a nuovi contenuti per Starfield, ma non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni a riguardo. Lo studio ha anche lasciato intendere in diverse occasioni che hanno altre novità in cantiere per il loro RPG spaziale, e ci sono voci che sarà rilasciato per PlayStation 5 e Switch 2.

Ora, diverse fonti riportano che qualcosa è in corso e Starfield News afferma che una presentazione segreta ha recentemente impressionato i partecipanti:

"Una presentazione a porte chiuse dei prossimi contenuti #Starfield si è tenuta recentemente, rendendo molto entusiasti coloro che hanno partecipato per il futuro del gioco."

L'editor di Windows Central, Jez Corden, dice di aver sentito informazioni simili e sembra che un aggiornamento piuttosto significativo a Starfield sia in preparazione. A quanto pare, non sarà all'altezza del trattamento ricevuto da Cyberpunk 2077, ma il confronto mostra comunque che potremmo avere qualcosa di davvero entusiasmante da aspettarci il prossimo anno.

Starfield

StarfieldScore

Starfield
