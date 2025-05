Una vera supercar di Forza è stata messa all'asta per beneficenza

HQ

SpecialEffect e il veterano di Xbox Alan Hartman hanno collaborato per un'asta unica nel suo genere, che vede in palio una supercar Ford GT del 2017.

La Ford GT 2017 è uno dei soli 138 modelli realizzati quell'anno ed è apparsa sulla copertina di Forza Motorsport 6. L'auto è stata donata da Hartman, che ha recentemente terminato una carriera di 30 anni in Microsoft, più recentemente dopo aver lavorato come capo di Xbox Game Studios.

L'asta è in corso da ora fino al 22 maggio, con tutti i proventi generati da essa destinati a SpecialEffect. Se non lo sai, SpecialEffect è un grande ente di beneficenza che aiuta i giocatori disabili a giocare ai giochi che amano con configurazioni uniche.

"Siamo incredibilmente grati ad Alan per questa straordinaria opportunità", ha dichiarato il dottor Mick Donegan, fondatore e CEO di SpecialEffect. "Ho avuto la fortuna di avere il piacere di sedermi in macchina l'ultima volta che ho incontrato Alan durante una visita alla curva 10, ma questa asta non riguarda solo una straordinaria supercar, ma si tratta di fare una differenza tangibile nella vita delle persone con sfide fisiche in tutto il mondo attraverso l'uso innovativo della tecnologia. Il fulcro del nostro lavoro è ottimizzare l'inclusione, il divertimento e la qualità della vita aiutando le persone a controllare i videogiochi al meglio delle loro capacità per tutto il tempo che hanno bisogno di noi".

Annuncio pubblicitario:

"Ho visto in prima persona l'incredibile lavoro svolto da SpecialEffect e sono onorato di poter contribuire in questo modo", ha dichiarato Alan Hartman. "Non solo portano gioia a così tante persone, ma forniscono una stella polare per l'intera industria dei giochi mentre ci sforziamo di creare condizioni di parità per ogni giocatore. È un privilegio sostenerli e spero che questa asta incoraggi altri a essere coinvolti e ad aiutare a sostenere questo straordinario ente di beneficenza".

Puoi tenere d'occhio l'asta qui. Ma tieni presente che l'offerta attuale al momento in cui scriviamo è di $ 820.000, quindi ti consigliamo di controllare le tue tasche prima di alzare la tua pagaia digitale.

Annuncio pubblicitario: