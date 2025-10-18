Una versione "molto diversa" del Joker è promessa per la seconda stagione di Batman: Caped Crusader

HQ

Quando Batman: Caped Crusader è arrivato nell'estate del 2024, ha offerto una visione unica del Dark Knight ambientando il procedimento negli anni '1940 e concentrando la prima stagione su The Penguin, una versione femminile del boss del crimine. Chiaramente, queste riprese ottimizzate continueranno in futuro quando arriverà la seconda stagione della serie animata.

Non sappiamo ancora quando Batman: Caped Crusader tornerà a Prime Video, ma recentemente The Direct ha pubblicato un rapporto dopo aver parlato con lo showrunner James Tucker, dove hanno appreso un po' di più su come il Clown Prince of Crime sarà presente nella serie.

Tucker spiega che il Joker sarà una versione "molto diversa" del personaggio rispetto alla variante di Mark Hamill e Jack Nicholson, anche se probabilmente i lettori di fumetti riconosceranno e si connetteranno di più.

"Penso che sarà una nuova versione del Joker per le persone che conoscono solo... Se Joker inizia con Mark Hamill e Jack Nicholson, questa versione del Joker sarà molto diversa per loro. Ma per le persone che leggono fumetti da molto, molto, molto, molto tempo, non lo sarà. Penso che alcune persone lo riconosceranno e diranno: 'Oh, vedo cosa stanno facendo'. E altre persone diranno: 'Wow, questo è diverso'. Ma penso che sia tutto Joker".

Tucker ha concluso sottolineando che lo show sta subendo "gli ultimi ritocchi" prima di cercare di tornare "nel 2026".