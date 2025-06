Universal e Outright si uniscono per un nuovissimo gioco Gabby's Dollhouse

Outright ha in programma una seconda metà del 2025 impegnativa, poiché l'editore noto per la sua lista di giochi per famiglie su misura per i bambini annuncia costantemente sempre più progetti che debutteranno in autunno. Il prossimo è un nuovissimo titolo Gabby's Dollhouse, un'avventura narrativa in 3D che arriverà su ogni piattaforma.

Conosciuto come Gabby's Dollhouse: Ready to Party, il gioco ruoterà attorno a Gabby e al suo amico felino Pandy Paws mentre si preparano per la festa finale. Per farlo sarà necessario utilizzare il catavator per esplorare un mucchio di stanze emozionanti e varie nel Dollhouse, ognuna delle quali è piena zeppa di diverse attività e minigiochi. Alcuni esempi di ciò che verrà offerto includono:

"Dal bricolage con Mama e Baby Box nella Craft Room, al ballo con DJ Catnip nella Music Room, alla preparazione di dolci prelibatezze con Cakey in the Kitchen, ogni angolo offre una nuova avventura."

Il gioco sarà giocabile interamente da solo o con un amico in modalità cooperativa locale, e oltre al gameplay c'è anche l'opportunità di raccogliere abiti e oggetti per personalizzare l'aspetto di Gabby.

Per quanto riguarda l'arrivo di Gabby's Dollhouse: Ready to Party, il gioco verrà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch 1 il 19 settembre, poco prima dell'arrivo del nuovo film nei cinema il 26 settembre. È un ottimo momento per essere un fan di Gabby.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto e a un sacco di immagini del gioco.