Valheim potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti di contenuto dopo il lancio della versione 1.0

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Tra un paio di mesi, il 9 settembre, Iron Gate passerà ufficialmente Valheim da un gioco in Early Access a una versione completa 1.0. Quando ciò accade, verrà introdotto un aggiornamento importante che aggiungerà molti nuovi contenuti al titolo, ma potrebbe anche essere l'ultima grande aggiunta di contenuti per Valheim.

Come confermato in un post FAQ, Iron Gate commenta se ci sarà supporto continuo per Valheim dopo il lancio della versione 1.0. In parole povere, lo sviluppatore non si impegnerebbe a fornire ulteriore supporto per correggere bug e migliorare la qualità della vita.

"Continueremo a migliorare il gioco con correzioni di bug e soluzioni per la qualità della vita, anche se per quanto tempo il gioco continuerà a ricevere aggiornamenti è troppo presto per dirlo. Allo stesso modo, è troppo presto per dire se in futuro verranno aggiunti altri contenuti al gioco".

Allo stesso modo, le FAQ rivelano che i nuovi contenuti 1.0 sono principalmente focalizzati sul bioma del Deep North anche se ci saranno miglioramenti altrove, mentre il gioco avrà un aumento di prezzo a 29,99 dollari per riflettere la "transizione da un gioco in Early Access a una versione completa, e quindi offrirà un'esperienza completa."

Altrimenti, ci viene detto di non aspettarci un ampio supporto per la progressione dei salvataggi cross-platform, e che la dimensione del download del gioco sarà abbastanza accessibile, intorno ai 4,3 GB sulla maggior parte delle piattaforme.

Visiterai Valheim 1.0 questo settembre?