Valheim salpa per Playstation 5 nel 2026 con il crossplay completo

HQ

Dopo un lungo periodo come esclusiva per PC e Xbox, gli sviluppatori hanno finalmente confermato che il sensazionale vichingo tutto svedese Valheim uscirà su PlayStation 5 il prossimo anno. L'annuncio è arrivato tramite un nuovissimo e roboante trailer (che potete guardare qui sotto) che invita tutti noi a sognare ancora una volta la mitica e pericolosa terra.

Il trailer offre un viaggio lunatico attraverso foreste avvolte dalla nebbia, tempeste ruggenti e boss infuocati, il tutto presentato nello stile low-poly caratteristico della serie che fonde l'eredità nordica con l'avventura pura. Il crossplay sarà supportato anche su tutte le piattaforme, il che significa che i giocatori di lunga data potranno tornare a giocare per aiutare i nuovi vichinghi PlayStation nel loro viaggio.

Prenderai Valheim su PlayStation l'anno prossimo?