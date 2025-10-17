HQ

Ho giocato Vampire: The Masquerade - Bloodlines quasi 20 anni fa. Ecco quanto sono stagionato, ed è così forte il mio affetto per questo particolare universo dopo tutti questi anni. L'ho giocato quando è uscito e il gioco non era assolutamente completamente sviluppato. Mi piaceva l'idea di far parte di questa società di vampiri, che consisteva in diversi clan e razze che dovevano vivere secondo una serie di regole chiamate "The Masquerade". Se non riuscivi a rispettare queste regole, venivi sterminato. Non c'era pietà qui; O seguivi le regole, o venivi cacciato. In altre parole, come per tanti altri giochi ben raccontati, ho accettato il "jank" a favore dell'atmosfera atmosferica e delle narrazioni ben costruite.

Da allora, ci ho giocato molte volte, soprattutto dopo che i fan hanno apportato aggiornamenti e corretto i numerosi bug che il gioco aveva al momento del rilascio, e il mio amore per esso è forte quanto lo era allora. Ora, il sequel è finalmente uscito, dopo quella che sembra un'eternità, durante la quale il gioco è stato riavviato, ha cambiato gli sviluppatori ed è stato ritardato innumerevoli volte. Vediamo quindi cosa aspetta chi come noi ama i vampiri. Il gioco è sviluppato da The Chinese Room e pubblicato da Paradox Interactive (con White Wolf come co-editore). Il gioco uscirà il 21 ottobre.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un sequel molto fedele del primo gioco. Si percepisce chiaramente che gli sviluppatori hanno un amore genuino per l'originale. L'intero formato, la struttura e l'atmosfera sembrano familiari.

Il gioco inizia a Seattle nel periodo natalizio. La città è fredda, innevata e bagnata da luci al neon che brillano nelle strade bianche. Qui scegli il tuo clan. Ho scelto il clan Toreador, proprio come ho fatto nel primo gioco, e ogni clan ha le sue abilità e i suoi punti di forza.

La storia inizia con te che ti svegli in una scatola in un magazzino e, quando la scatola viene aperta, attacchi la persona in piedi di fronte a te e le strappi la gola. Questo risulta avere importanti conseguenze. La persona che hai ucciso era anche un vampiro, un detective delle forze di polizia, e per ragioni che non rivelerò qui, lui e il giocatore finiscono per essere collegati nel corso della storia. Giochi nei panni del cosiddetto Nomad, un vampiro leggendario che dorme da centinaia di anni e si sveglia improvvisamente a Seattle durante il Natale. Il tuo compito, insieme al suddetto detective, è quello di navigare nella comunità di vampiri nascosta della città ed evitare di violare il Masquerade, mentre cerchi di capire cosa sta succedendo e cosa significa il misterioso segno sul tuo braccio.

Non giriamoci intorno. La storia è fantastica. Incontri molti personaggi interessanti mentre ti muovi nella complessa gerarchia che governa la città. Se c'è qualcosa di negativo da menzionare, è che tutto ciò che è al di fuori della storia principale è un po' scarno, e questa non è la prima volta che giochi relativamente aperti hanno riscontrato questo problema. Le missioni secondarie sembrano un riempitivo. Di solito comportano il recupero, la consegna o l'uccisione di qualcosa. Ma la storia principale e le missioni associate ai personaggi più importanti sono emozionanti e ben scritte e lo sono in tutto il film.

Ci sono molti personaggi fantastici. Lou Graham, l'ex Prince di Seattle, è l'ex leader della città e uno dei personaggi più affascinanti del gioco. È afflitta da allucinazioni e vede presagi della morte dei vampiri, noti come Gehenna. Ha passato il suo potere ai suoi cosiddetti "childe", ma ha ancora una grande influenza sulla politica cittadina. E Tolly, un Nozferatu, è allo stesso tempo intelligente, intimidatorio e sorprendentemente affascinante. Ogni personaggio ha i propri tratti distintivi e la maggior parte di essi è affascinante da conoscere.

Si gioca anche come Detective Fabian tra un capitolo e l'altro. Indaga su un caso chiamato The Rebar Killings, in cui sia i mortali che le creature soprannaturali vengono uccisi a Seattle. Queste sequenze funzionano quasi come un giallo noir e si intrecciano con la narrazione principale. Fabian ha la capacità di leggere le persone e, cosa ancora più interessante, di interrogare gli oggetti sulla loro posizione e storia. Ad esempio, puoi avere conversazioni con uno schedario civettuolo o parlare con il defunto. Sembra strano, ma funziona, e la dinamica tra Fabian e Nomad, che qui si chiama Phyre (Fire ), funziona davvero bene.

Nelle recensioni precedenti, ho parlato di quello che chiamo "euro jank", la sensazione speciale che hanno alcuni giochi europei, dove l'ambizione è enorme, ma l'esecuzione è in ritardo. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 soffre un po' di questo. Ad esempio, la storia e i personaggi sono forti, ma il sistema di combattimento è solo affidabile. I controlli sembrano un po' allentati e imprecisi. Quando colpisci o calci, spesso manchi e non puoi agganciare i nemici, e questo rende frustrante il combattimento ravvicinato. Non posso dire se si sente meglio con un controller, ma con un mouse e una tastiera sembra goffo. Non so quante volte sono finito a correre davanti al mio avversario nella mia impazienza... Nulla è completamente rotto qui, e forse con un po' di buildcrafting puoi raggiungere un punto in cui puoi concatenare abilità sufficientemente soddisfacenti, ma non è del tutto giusto. È un peccato, perché il numero di abilità è solido e tutte creano stili di gioco e possibilità versatili. Ad esempio, ho imparato ad avvicinarmi di soppiatto ai nemici e a baciarli, trasformandoli brevemente in miei alleati. Una volta che ebbero fatto il loro lavoro, presi le loro armi e continuai a sparare. È diventato rapidamente un modo molto più divertente e tattico di giocare. Una volta che ho finalmente decifrato quel codice, il sistema di combattimento ha iniziato ad aprirsi ed è diventato divertente nonostante la sua natura disordinata.

Per migliorare le tue abilità, devi bere sangue. Ma qui, lo stato emotivo della vittima è importante. Ad esempio, puoi bere il sangue di una persona amorevole, malinconica o aggressiva e questo ti dà diversi tipi di punti. All'inizio, mi sembrava un po' rigido e ingombrante dover trovare persone in specifici stati emotivi, ma dopo un po' ho iniziato a vedere la strategia in esso. Diventa rapidamente rischioso, perché se vieni visto mentre mordi, rompi il Masquerade. Inoltre, puoi provocare le persone in quello stato d'animo spaventandole, complimentandole o criticandole. È piuttosto interessante che tu possa manipolare un NPC per avere il sangue che stai cercando. Il Masquerade ha tre fasi. Il verde significa fermo, il giallo significa che devi stare attento e il rosso significa che i cacciatori di vampiri ti stanno inseguendo. Quindi devi pianificare attentamente, scegliere le tue vittime e preferibilmente trovarle dove nessuno può vederti. Penso che sia un sistema interessante.

E infine, elementi di simulazione immersiva. Sì, sono qui. Seattle è piena zeppa di percorsi alternativi verso luoghi interessanti che offrono informazioni extra, risorse o obiettivi più centrali. Le missioni principali, in particolare, offrono questa intrinseca libertà di movimento, ma non si riflette pienamente nei contenuti secondari del gioco. Tuttavia, per quelli di voi che sono assetati di esperienze di simulazione più coinvolgenti, vorrei sottolineare che il gioco si basa molto su queste convenzioni di design.

Ho imparato che non si dovrebbe mai dire mai quando si tratta di prestazioni. Possiamo solo commentare la nostra esperienza, e questo potrebbe non riflettere l'esperienza che molti di voi finiscono per avere. Ho una sensazione simile qui. Quindi va bene, siamo di nuovo brutalmente onesti qui. Ho un RTX 4090 e il gioco ha funzionato correttamente solo quando ho attivato la generazione di frame. Questo è di per sé un segnale di avvertimento. Quindi non dirò che il gioco funziona perfettamente per tutti, ma se hai un hardware potente, sei in buona forma. Non posso e non voglio commentare le versioni console, né posso approfondire le prestazioni, poiché le mie osservazioni e conclusioni potrebbero improvvisamente essere smentite da una singola patch o da un punto cieco.

Tuttavia, la grafica è davvero bella. Correre per la città con i fiocchi di neve che danzano nella luce al neon è un'esperienza in sé. Seattle è viva, fredda e suggestiva. La musica mi ha un po' deluso all'inizio. Mi è piaciuta molto la colonna sonora del primo gioco ed è stato difficile accettare quella nuova. Ma a poco a poco ho iniziato a capire che Bloodlines 2 sta cercando di creare una propria identità, e se si considera che la prima partita si è svolta nella soleggiata Santa Monica, mentre questa si svolge nella fredda Seattle invernale, in realtà ha senso. La musica si adatta bene al nuovo tono. Il doppiaggio è un po' irregolare. Il personaggio principale, Phyre, ha una recitazione un po' strana, ma la maggior parte dei personaggi secondari se la cava bene. Non raggiungono il livello dell'originale, ma le voci crescono su di te mentre suoni.

Posso consigliare Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ? Sì, soprattutto a chi ha giocato al primo. La storia è forte, i personaggi sono buoni e l'atmosfera migliora man mano che si gioca. I due giochi sono molto simili. Il primo era disordinato ma amato, e lo stesso si può dire del sequel. Ha i suoi difetti, soprattutto nel sistema di combattimento, ma ha anche anima e fascino. Se riesci a guardare oltre i difetti tecnici e concentrarti invece sulla storia e sulle abilità, questa è una rinfrescante boccata d'aria fresca nel genere.