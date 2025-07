Vince Gilligan ritorna con una nuova bizzarra serie Pluribus

Vince Gilligan, la mente dietro Breaking Bad e Better Call Saul, sta tornando con una nuova serie per Apple TV+, il genere Pluribus. A guidare il cast è ancora una volta Rhea Seehorn, che ha ottenuto una nomination agli Emmy per la sua interpretazione in Better Call Saul. debutterà il 7 novembre con un debutto di due episodi, seguito da rilasci settimanali fino al finale di stagione il 26 dicembre.Pluribus

Lo spettacolo è composto da nove episodi ed è incentrato sulla "persona più miserabile della Terra", che in qualche modo deve salvare l'umanità dalla felicità. Assurdo? Assolutamente. Ma con Gilligan al timone, possiamo aspettarci qualcosa di contorto e brillante.

Oltre a Seehorn, il cast include Karolina Wydra (Sneaky Pete), Carlos-Manuel Vesga (The Hijacking of Flight 601), Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).

Pluribus è prodotto da Sony Pictures Television ed è già stato dato il via libera per una seconda stagione. I produttori esecutivi includono gli ex alunni di Better Call Saul Gilligan, Gordon Smith e Alison Tatlock.

Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Emozionato per il prossimo rompicapo di Gilligan?