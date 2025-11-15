Vince Gilligan sull'abbandono dell'universo di Breaking Bad: "Volevo dimostrare a me stesso che non ero un pony con un solo trucco"

HQ

Mentre Vince Gilligan non è certamente immune al fascino di scavare in una IP preesistente per una nuova storia, Better Call Saul sembrava essere riuscito ad abbandonare la maggior parte dei tropi prequel che ci fanno sentire dragati in vecchie storie. Per la sua nuova serie, non c'è assolutamente nulla a che fare con Breaking Bad o Better Call Saul, nonostante l'apparizione di Rhea Seehorn.

Parlando con Variety, Gilligan ha condiviso il suo disprezzo per gli attuali progetti mediatici. "Viviamo in un mondo di IP, dove la cosa più sicura da fare è riavviare qualcosa che ha un pubblico. Volevo dimostrare a me stesso che non ero un pony con un solo trucco", ha detto. "È più difficile di quanto non sia mai stato realizzare qualcosa che non sia basato su un film o un fumetto o un videogioco precedente. Ogni generazione merita le proprie storie, invece che solo le storie dei nonni".

Nonostante non sia ambientato nell'universo di Breaking Bad, l'ultimo spettacolo di Gilligan è riuscito ad attirare numerosi studi grazie al fatto che è stato realizzato dallo showrunner. "È stato bello essere desiderato, ma ho incontrato tutte queste persone simpatiche e ho dovuto dire di no ad alcune di loro, e non è stato piacevole", ha detto. Alla fine, Gilligan ha scelto Apple TV, poiché hanno promesso di dargli la loro fiducia e il loro tempo.

I primi due episodi di Pluribus sono stati rivelati il 7 novembre. Puoi dare un'occhiata alle nostre impressioni sullo spettacolo qui.