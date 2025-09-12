Virtual Boy tornerà davvero nel 2025 tramite Nintendo Switch Online

HQ

Nintendo ha annunciato una nuova aggiunta alla libreria dei classici su Nintendo Switch Online, ed è qualcosa che nessuno si aspettava: Virtual Boy. A 30 anni dal suo lancio, la console "portatile" in grado di mostrare immagini 3D attraverso una sorta di visore per realtà virtuale, arriverà su Nintendo Switch e Switch 2 per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Tuttavia, per guardare le partite in 3D, avrai bisogno dell'auricolare, che sarà venduto separatamente e solo per i membri a pagamento di Switch Online. Se non volete spendere così tanto, potrete acquistare un modello in cartone, funzionando allo stesso modo: si posiziona la console al suo interno, e si guarda attraverso il visore per vedere i giochi in 3D.

Verranno aggiunti 14 giochi, rilasciati nel tempo, tra cui Wario Land, Mario's Tennis, Mario Clash e Tetris 3D, quando il servizio verrà aggiunto il 17 febbraio (ci sono stati solo 22 giochi rilasciati in tutto per questa sfortunata console).

Proverai Virtual Boy quando verrà lanciato come parte dell'abbonamento Switch Online il prossimo anno per Switch e Switch 2?