Voci: Sta arrivando almeno un'espansione su Resident Evil Requiem Secondo la fonte, è incentrato su Alyssa Ashcroft, che ha debuttato originariamente in Resident Evil Outbreak nel 2004.

HQ Il 27 febbraio segna la prima di Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della amata saga horror di Capcom. Le aspettative sono alte e sembra che possiamo aspettarci più contenuti dopo il lancio. Almeno, questo è ciò che afferma il rispettato insider Capcom Dusk Golem, scrivendo sui social media che c'è sicuramente "almeno un DLC per Resident Evil Requiem in sviluppo in questo momento." Non sappiamo esattamente di cosa si tratterà, ma la stessa fonte sembra avere la risposta, scrivendo che ne ha "sentito parlare alcune volte, credoci, Alyssa." Si riferisce ad Alyssa Ashcroft, madre del protagonista, Grace Ashcroft. È morta nella storia principale ed è morta all'Hotel Wrenwood di Raccoon City, rendendolo un luogo importante. Supponendo che questa espansione avvenga almeno in parte mentre lei è viva (il che sembra ragionevole), sembra essere una sorta di prologo narrativo. Ovviamente, sono solo voci, ma Dusk Golem ha dimostrato più volte di avere una solida comprensione delle attività di Capcom.