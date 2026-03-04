Voce: L'originale Resident Evil riceverà un nuovo remake

HQ

Resident Evil è più caldo che mai grazie all'eccellente Resident Evil Requiem, uscito la scorsa settimana, e questo ovviamente servirà come conferma per Capcom che hanno scelto la strategia giusta. Possiamo quindi ragionevolmente aspettarci altri remake in futuro per colmare le lacune tra le puntate regolari.

Non sappiamo quale titolo sarà il prossimo in lista per un remake, ma non sono mancate voci che affermano che sia Resident Evil 0 che Resident Evil: Code Veronica siano in lavorazione. Ora, un noto insider di Capcom (che purtroppo ha un curriculum piuttosto incerto, anche se ha avuto ragione più volte), Dusk Golem, ha aggiunto un altro gioco alla lista, ovvero il primissimo:

"So che più recentemente è iniziata la produzione completa di un remake di RE:1 (anche se da anni di tempo di scrittura)."

Dusk Golem crede che Code: Veronica sia la prossima in lista, suggerendo che il remake di Resident Evil 1 non arriverà per molti anni a venire. Questa sarà la seconda versione remake del gioco, dato che una nuova versione sorprendente è stata lanciata esclusivamente per Gamecube nel 2002.