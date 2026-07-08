Voce: Pokémon Winds/Waves ha il maggior numero di nuovi Pokémon di sempre

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I giochi Pokémon degli ultimi anni non sono ancora riusciti a soddisfare ciò che molti giocatori cercano: un mondo più vivace e aperto con grafica significativamente aggiornata. Fortunatamente, è proprio quello che è in programma, e arriverà già nel 2027.

È allora che Pokémon Winds/Waves sarà rilasciato, e ora l'affidabile insider Centro Leaks ha qualche notizia da condividere. La fonte afferma che possiamo aspettarci "il maggior numero di nuovi Pokémon mai visti in un gioco Pokémon." Quindi cosa significa esattamente, vi chiederete? Beh, a quanto pare ci saranno "circa 300 nuovi Pokémon / forme" e una nuova "meccanica di battaglia introdurrà forme meteorologiche speciali per alcuni Pokémon."

Centro Leaks scrive che c'era qualche esitazione anche solo a pubblicare la voce perché il numero è così alto che sembra improbabile, ma dopo aver sentito informazioni simili da più fonti, è considerato abbastanza probabile che sia accurata.

Certo, è ancora solo una voce, ma incrociamo tutti le dita che sia vero.