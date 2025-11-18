Voce: Rockstar ha effettuato test per vedere se Switch 2 può funzionare Grand Theft Auto VI

HQ

Non mancano le voci online, e i social media sono pieni di persone che vogliono i loro "15 minuti di fama" - anche se significa inventare qualcosa di così. Ecco perché è importante tenere traccia di quali insider sono noti per fornire buone informazioni piuttosto che cattive.

Una persona di cui non sappiamo molto è Nash Weedle, il che significa che raramente ha diffuso voci sostanziali e/o accurate. Forse è per questo che un utente dei social media ha chiesto a un insider più noto, NateTheHate, di verificare le informazioni provenienti dal primo. Parla di Grand Theft Auto VI, che Nash Weedle sostiene arriverà su Switch 2.

Tuttavia, NateTheHate suggerisce gentilmente che ciò potrebbe essere vero, scrivendo:

"Ho detto tempo fa che R* stava facendo test per portarlo su Switch 2; Ma i test non equivalgono sempre a rilascio. So che è stato fatto uno sforzo per vedere se riescono a portarlo sulla piattaforma. Non so in che stato sia questo sforzo."

Considerando che Grand Theft Auto VI arriverà su Xbox Series S, che diversi sviluppatori hanno paragonato a Switch 2 in termini di prestazioni, non sembra del tutto impossibile. Per ora, rimane solo una voce, ma speriamo che i test di Rockstar siano all'altezza delle aspettative.