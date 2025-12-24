Voce: The Witcher 3: Wild Hunt avrà un nuovo DLC l'anno prossimo per preparare The Witcher 4

HQ

Sappiamo quasi tutti che The Witcher 4 non uscirà l'anno prossimo. Il prossimo RPG di caccia ai mostri di CD Projekt Red non ci ha mostrato molto, e con l'assenza di gameplay significativo e simili non ci aspettiamo nulla di importante. Tuttavia, anche se il nuovo gioco è ancora lontano, potremmo presto avere contenuti per un vecchio titolo di The Witcher.

Come ha notato PCGamer, l'analista polacco Mateusz Chrzanowski ritiene che CD Projekt Red stia preparando The Witcher 3: Wild Hunt DLC per maggio 2026. "Ci aspettiamo un altro add-on a pagamento (DLC) per The Witcher 3 che uscirà a maggio 2026," ha detto. "Prevediamo vendite di 11 milioni di copie a 30 USD ciascuna il prossimo anno. Stiamo il budget di produzione a 52 milioni di PLN (14,5 milioni di dollari). La pubblicazione dovrebbe dare il via alla vera campagna di marketing di The Witcher 4."

Ha anche detto che si aspetta il lancio di The Witcher 4 nel quarto trimestre del 2027, il che lascerebbe circa 18 mesi di spazio tra il lancio del DLC e il nuovo gioco, se questo DLC dovesse avvenire. The Witcher 3: Wild Hunt ha più di 10 anni ormai, ma è l'esperienza più recente di The Witcher nella serie principale, e ha venduto oltre 60 milioni di copie. Dovremo vedere cosa ci riserva il prossimo anno i nostri cacciatori di mostri preferiti.