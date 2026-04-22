Voce: Tifa si unisce Street Fighter 6

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Capcom ha fatto un lavoro incredibile nell'aggiungere nuovi picchiaduro e contenuti a Street Fighter 6, mantenendo il gioco costantemente rilevante e popolare. Solo un mese fa, la leggenda di Street Fighter III Alex si è unita al roster, e ora la community aspetta di sapere chi sarà il prossimo.

RnK_Clan su Reddit, che in passato si è dimostrato accurato riguardo alle fughe di notizie Street Fighter 6, ora afferma di sapere quali personaggi possiamo aspettarci quando inizierà la stagione 4. A quanto pare, saranno Vega, Gouken, Haggar e Tifa. I primi due sono ben noti dalla serie Street Fighter, mentre Haggar è nato come picchiaduro in Final Fight - e Tifa, come probabilmente sapete, appartiene a Final Fantasy VII.

L'informazione non è confermata e, a giudicare dai social media, molti fan sono insoddisfatti poiché i personaggi più richiesti sembrano essere Dudley e Makoto. Torneremo con più dettagli non appena li avremo, ma speriamo che non passi molto tempo prima che le informazioni sulla quarta stagione di Street Fighter 6 inizino a filtrare.

A patto che questi siano davvero i combattenti - cosa ne pensi della formazione?