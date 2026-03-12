Voci: Lego PlayStation arriverà entro la fine dell'anno

HQ

Sembra che presto ci sarà un'altra aggiunta alla collezione di videogiochi di Lego, dato che una nuova voce proveniente da un leaker molto esperto e spesso preciso, lego_minecraft_goat, ha affermato che la PlayStation originale sarà presto brickizzata.

Sì, se stavi cercando compagnia per il tuo Lego Nintendo Entertainment System e Game Boy, sembra che presto potrai aggiungere la PS1. Si dice che questo set arriverà entro la fine dell'anno, probabilmente intorno a dicembre, e che sarà composto da 1.911 pezzi con un costo di 159,99 $/159,99 €.

Va detto che, sebbene questa persona non sbagli le proprie informazioni, finché Lego o Sony PlayStation non faranno un annuncio ufficiale, dovremmo trattare questa notizia con un certo grado di cautela.

Annuncio pubblicitario:

Prenderesti un set Lego PlayStation?