Voci: un nuovo annuncio di lavoro Bluepoint potrebbe puntare a un remake di Bloodborne

HQ

Seguire le voci di un remake o di un sequelBloodborne è un po' come inseguire un arcobaleno fino alla fine. Ti è stato promesso qualcosa di grande, ma poi non c'è sempre nulla a destinazione. Ogni volta che c'è uno show Sony, le persone ripongono le loro speranze e un nuovo annuncio di lavoro presso lo studio di remake di Demon's Soul Bluepoint ha aggiunto benzina sul fuoco ancora una volta.

Come notato da TheGamer, un annuncio apparentemente banale per un lavoro come senior combat designer presso Bluepoint attira l'attenzione quando menziona "sistemi di combattimento e meccaniche per esperienze di azione corpo a corpo in terza persona" tra i suoi requisiti.

Bloodborne ha effettivamente questi sistemi, ma lo stesso vale per molti altri giochi. TheGamer ritiene inoltre che questo annuncio di lavoro potrebbe indicare un potenziale titolo di God of War, poiché un gioco GoW live-service è stato cancellato da Bluepoint all'inizio dell'anno.

Qualunque sia questo gioco, come sempre con voci come queste ti suggeriamo di prendere un pizzico di sale prima di credere completamente che i tuoi desideri più sfrenati possano avverarsi. Certo, un remake Bloodborne è spesso in cima alle richieste dei giocatori quando si tratta di titoli Sony, ma a questo punto non si sa se ne vedremo mai uno.