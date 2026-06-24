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Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide ci mostra il potere della macchina in nuove riprese degli Skitarii

L'ultima classe DLC per Darktide è disponibile ora.

Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition (PC) Steam Key BRAZIL

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Se non ti piace l'aspetto della tua carne morbida e mortale, e vuoi aggiungere un po' di metallo, allora Warhammer 40,000: Darktide ti permette di farlo con il suo ultimo DLC. Abbiamo avuto lezioni dedicate alla ricerca della legge, all'abbandono di essa, e ora abbiamo un nuovo tipo di sentenza in arrivo, dato che agli Skitarii interessano solo la volontà dell'Omnissiah.

Nel trailer di uscita della nuova classe, che tra l'altro è disponibile ora se vuoi buttarti a giocare come Skitarii da solo, vediamo i personaggi infusi di macchine che martellano, colpiscono e scossano leghe di guerrieri contaminati dal Caos. Gli Skitarii a sé stanti sembrano avere molta varietà nel modo in cui affrontano il Caos, e sembra difficile definirli con uno stile di gioco specifico.

Potrebbe essere solo Fatshark che mostra tutti i diversi tipi di nuove armi che ora puoi impugnare in Darktide. Se vuoi approfondire la classe prima di decidere di acquistare, dai un'occhiata al trailer di uscita e al prologo qui sotto:

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