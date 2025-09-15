Warhammer 40,000: Space Marine II Il regista rivela le sfide di portare una nuova classe nel gioco

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II sta ricevendo una nuova classe nel Techmarine. Sapevamo del suo arrivo da un po' di tempo, ma inserire qualsiasi nuovo personaggio nel gioco si è rivelato una vera sfida, a causa del fatto che questi Space Marine sono più di un semplice equipaggiamento e hanno ricevuto le loro personalità e ruoli narrativi.

Parlando con WellPlayed su YouTube, il direttore creativo di Space Marine II Oliver Hollis-Leick ha parlato di come si adatterà il Techmarine. "È un processo piuttosto difficile", ha detto. "Gli Space Marine sono molto ben definiti nel modo in cui viene presentata l'IP. Soprattutto all'interno di un capitolo può essere difficile distinguere tra personaggi diversi".

Hollis-Leick ha anche parlato di come il Techmarine abbia fatto sì che gli sviluppatori abbiano dovuto aggiungere nuovi dialoghi, oltre a modificare alcune narrazioni per adattarle alla loro inclusione. La conversazione si è poi spostata su altre classi, in particolare il Cappellano, che è uno dei preferiti dai fan per la futura inclusione.

"Alcuni dei personaggi hanno un set di armi più limitato", Ha spiegato Hollis-Leick. "E questo significa che può essere difficile da implementare in un modo che si adatti allo stile di combattimento che è Space Marine II. Alla fine abbiamo optato per il Techmarine perché era più adatto".