Warhammer 40,000: Space Marine II l'editore "non credeva" che il gioco avrebbe avuto così tanto successo

Warhammer 40,000: Space Marine II è stata una delle più grandi storie di successo per il settore lo scorso anno. Sequel di un gioco vecchio di oltre un decennio, il titolo d'azione di Saber Interactive non solo è stato un'ottima introduzione al mondo di Warhammer, ma è stato anche un enorme successo in termini di vendite.

Parlando con The Game Business, il CEO di Pullup Entertainment, proprietario di Focus Entertainment, Geoffrey Sardin, ha parlato di come l'azienda non avrebbe mai pensato che Space Marine II sarebbe stato così popolare. "Ad essere sinceri, non credevamo prima del lancio che avremmo potuto raggiungere i sette milioni di giocatori unici. È stato incredibile per noi. Il passaparola, combinato con la perfetta esecuzione fatta dal nostro partner Saber Interactive, ci ha permesso di espandere il pubblico dagli appassionati di Warhammer a persone che possono godere di tutte le caratteristiche di Space Marine II", ha detto.

Sardin ha parlato di come molti degli studi di Pullup Entertainment lavorino pensando a un pubblico specifico. "Non progettiamo e produciamo giochi per tutti. Progettiamo e produciamo giochi per qualcuno", ha detto. "Rimaniamo fedeli a ciò in cui crediamo: un gameplay senza compromessi. La strada per il successo per noi si basa su un'idea semplice: i giocatori cercano esperienze di nicchia e molto mirate e di impatto".

Come abbiamo visto da allora, sembra che i successi di successo siano quelli che capiscono davvero la loro nicchia e il pubblico che aspirano a impressionare. Clair Obscur e Kingdom Come: Deliverance II sono altri due esempi recenti, e siamo sicuri che ne vedremo altri man mano che l'industria dei giochi si muove attraverso questo periodo turbolento.