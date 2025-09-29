Warhammer trasforma Space Marine e goblin in coccole con nuovi peluche

HQ

Gli Space Marine non sono noti per il loro comportamento coccoloso. Mentre le Salamandre potrebbero apprezzare la vita degli umani normali più dei loro cugini, la maggior parte degli Space Marine non è amichevole con i normali cittadini imperiali, anche se rischiano la vita per proteggerli. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare.

Come rivelato nell'anteprima domenicale di Warhammer Community, una nuova collaborazione con TOMY ha prodotto un lussuoso Space Marine. Con una testa massiccia, braccia piccole e gambe tozze, questo ragazzo coccolone non sembra che affronterà presto gli eserciti, ma è pronto a combattere per l'Imperatore e veglierà ovunque lo metti.

C'è anche un nuovo peluche dedicato al Gloomspite Gitz di Age of Sigmar. Avvolto in un mantello scuro e con un ringhio carino ma sinistro, il peluche gobbo sembra pazzo come speri, pur mantenendo il suo adorabile aspetto esteriore.

Se sei più un appassionato di sport, c'è anche un peluche Blood Bowl Ball, completo di alcune macchie rosse per mostrare che è stato utilizzato in un gioco o due.

