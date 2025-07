Wednesday diventa la celebrità residente di Nevermore nell'ultimo sguardo alla stagione 2

HQ

Ora che siamo a luglio inoltrato e le vacanze estive sono alle porte, è quasi ora di iniziare a prepararsi per il ritorno dell'anno accademico e quale modo migliore per farlo se non tornando a Nevermore Academy ?

Non appena il 6 agosto, Wednesday tornerà su Netflix per la sua prevista seconda stagione e, con quella data che si avvicina, lo streamer ha presentato il trailer completo ufficiale della serie. Vediamo Jenna Ortega tornare nei panni della protagonista titolare e ora alle prese con l'essere una celebrità locale. Aggiungete a questo più ampia della famiglia Addams, tra cui Gomez, Morticia, Pugsley, Thing, e anche alcuni nuovi membri come l'eccentrico anziano di Joanna Lumley.

Naturalmente, le strane personalità non sono tutto ciò che è in serbo poiché ancora una volta Nevermore è la scena di un crimine, con uno stalker che esamina i terreni, il tutto mentre il nuovo principio si rivela un mal di testa. Come puoi vedere, Wednesday avrà molto da affrontare a scuola nel corso del prossimo anno.

Dai un'occhiata al nuovo trailer di Wednesday qui sotto, prima dell'arrivo della Parte 1 il 6 agosto e della Parte 2 il 3 settembre.