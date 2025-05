HQ

What the Car, What the Golf, What the Bat - Danish Triband è stato piuttosto impegnato sin dal lancio del suo primo gioco nel 2020, ma ovviamente, come indicano chiaramente i titoli, questi stravaganti, sciocchi e relativamente rudimentali "giochi comici" sono strettamente correlati, sia meccanicamente, fisicamente ed esteticamente. Ma questo non è certo da prendere in senso negativo, anzi.

What the Clash è l'ultima aggiunta alla famiglia, e invece di concentrarsi attorno a un unico concetto di gameplay con una moltitudine di modifiche, come abbiamo visto in What the Car per esempio, questo è davvero una sorta di WarioWare, una raffica di minigiochi che vengono continuamente modificati da una serie di carte che tu e il tuo avversario potete giocare e quindi cambiare drasticamente l'obiettivo e la forma del minigioco in questione.

Tuttavia, è pensato per essere giocato in modo rapido e coerente, nel senso che puoi scegliere di giocare da solo o sfidare direttamente gli amici tramite un'interfaccia piuttosto minimalista e orientata ai puzzle, e poi inizia la caccia al tesoro. Inizialmente, il ping pong è solo una sorta di piattaforma a cui ogni giocatore introduce modifiche, ma abbastanza rapidamente, tramite una sorta di tabellone segnapunti personalizzato, si sbloccano sia nuovi minigiochi, ma anche nuove carte di modifica per questi.

In realtà può diventare piuttosto esteso nel tempo, e qualcosa di semplice come una carta di modifica con la parola "Board" scritta su di essa trasforma l'arena delle corse in una pista da sci con elementi di gioco remixati. In effetti, potrebbe andare avanti all'infinito, e quando gli stessi Triband scrivono "centinaia di minigiochi", lo fanno sul serio, anche se probabilmente si riferiscono alle modifiche specifiche introdotte dalla combinazione di due carte. Il punto è che questi sono abbastanza rinfrescanti da non dare sempre l'impressione di giocare a versioni diverse dello stesso minigioco, o almeno non sempre.

Tutto questo è ovviamente avvolto nell'estetica che conosciamo dalla serie di What the games, che combina un'ampia tavolozza di colori con una bella grafica 3D che trasuda di fisicità modellabile - con il che intendo dire che What the games ti invita istintivamente a testare i limiti fisici del gioco, che è esattamente ciò che Triband sembra volere, E sei sempre ricompensato con un sorriso sul tuo volto.

Inoltre, qui ritorna la stessa sottile musicalità, contagiando e migliorando ogni secondo del ciclo di gioco, dal conto alla rovescia per ogni round alle piccole vignette. In effetti, sono la musica e il suono in generale a creare gran parte della commedia di What the Clash, ed è ancora una delizia per le orecchie.

Quello che Clash è, nonostante le sue numerose varianti, è un gioco abbastanza rudimentale, tuttavia, e probabilmente è intenzionale. Pertanto, anche se peschi carte forte e veloce per aumentare la quantità di opzioni di gioco che hai, non sembra ottimale che tu debba guadagnare la variante quando è essenziale per l'intera esperienza. Sì, se What the Clash doveva essere un gioco approfondito della durata di centinaia di ore, ma come una rapida soluzione di intrattenimento con un amico, o anche da solo, allora un'ora, forse due, passerà senza molte modifiche e l'accesso a due sole "piattaforme". Va anche detto che il gioco è esclusivamente 1v1, il che diventa rapidamente una limitazione, soprattutto perché questo tipo di raccolta rapida di minigiochi PvP di solito consente a più persone di partecipare, sia per aumentare la quantità di caos divertente, ma anche perché questo tipo di gioco si inserisce molto bene in un contesto più ampio. Mentre What the Clash va molto oltre in varietà e design rispetto alla collezione di minigiochi standard di Mario Party, Mario Party (gioco da tavolo o meno) non sarebbe così efficace se solo due giocatori potessero partecipare alla volta.

Detto questo, ti rendi conto quasi immediatamente di quanto sia affascinante What the Clash quando inizi a giocare e man mano che sblocchi più vestiti per il tuo strano... persona di mano (?), guadagnando modifiche ai minigiochi a cui hai accesso e sfidando amici e sconosciuti allo stesso modo, diventa chiaro quanto Triband sia sicuro della sua filosofia di design e quanto sia ben eseguito il concetto. È difficile fare altro che consigliare Clash a chiunque abbia familiarità con i giochi stravaganti dello studio, o a coloro che hanno un dispositivo Apple di quasi tutti i tipi e potrebbero aver bisogno di un po' di risate.