Witcher 4 va prima su console: l'obiettivo è quello dei 60 FPS

HQ

The Witcher 4 seguirà una strategia "console first", con un obiettivo di 60 FPS. Questo è stato rivelato dagli sviluppatori in un'intervista con Digital Foundry, dove hanno anche menzionato che anche il modello meno potente della Serie S dovrebbe girareThe Witcher 4 a 60 FPS stabili, anche se sarà "estremamente impegnativo". Ciò significa anche che l'attenzione sarà posta sull'ottimizzazione del gioco su diverse piattaforme.

Il lavoro tecnico richiesto è ampio e richiede un'attenta definizione delle priorità della struttura della base di codice, ottimizzazioni del rendering e test in un'ampia varietà di ambienti. Sebbene la Series S rappresenti la sfida più difficile, l'ambizione è chiara: un'esperienza stabile e fluida su tutte le console. CD Projekt Red vuole evitare di ripetere gli errori commessi con Cyberpunk 2077 e punta a un'esperienza di lancio raffinata.

Parlando con Digital Foundry, il team ha dichiarato:

"Devo dire che 60 FPS saranno sicuramente estremamente impegnativi sulla Series S, diciamo solo che questo è qualcosa che dobbiamo capire".

Pensi che CDPR ce la farà e su quale console intendi giocare a The Witcher 4 ?