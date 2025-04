Woody Harrelson si è ritirato da The White Lotus: Stagione 3 a causa di una vacanza in famiglia

HQ

La terza stagione di The White Lotus si è conclusa. Il lotto di episodi che ha portato un cast corale in Thailandia era originariamente previsto per presentare il talento di Woody Harrelson, ma l'attore si è ritirato dallo show all'ultimo minuto, con rapporti precedenti che sostenevano che fosse dovuto a discussioni sullo stipendio che non andavano come previsto. Tuttavia, secondo il campo di Harrelson non era affatto così.

In una dichiarazione fornita a The Daily Beast, i rappresentanti di Harrelson hanno osservato che "non si tratta di soldi", con l'attore che ha fatto un ulteriore passo avanti per spiegare il motivo per cui ha lasciato lo show come segue:

"Dovevo fare White Lotus ed ero molto eccitato. Sfortunatamente, il loro programma di produzione è cambiato ed è entrato in conflitto con una vacanza in famiglia pre-programmata, costringendomi a prendere una decisione estremamente difficile".

Per quanto riguarda chi Harrelson avrebbe dovuto interpretare, ci si aspettava che assumesse il ruolo di Frank, l'amico di Rick di Walton Goggins, che ci ha regalato un monologo molto allarmante e memorabile interpretato da Sam Rockwell.

Harrelson ha commentato lo sforzo di Rockwell nei panni di Frank, aggiungendo: "Le cose devono essere destinate ad essere fatte, perché non avrei potuto fare un lavoro fantastico come Sam, che lo sta uccidendo".

Pensi che Harrelson avrebbe fatto un buon lavoro nel ruolo di Frank?