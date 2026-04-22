WW1 Gallipoli verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X /S questo maggio

HQ

Lo sviluppatore BlackMill Games ha rivelato la data di lancio precisa del prossimo sparatutto multiplayer, WW1 Gallipoli. Basato sul teatro di guerra avvenuto nel Mediterraneo, questo capitolo della serie più ampia mira a mettere in luce il Corpo australiano e neozelandese durante la Prima Guerra Mondiale, offrendo battaglie autentiche e rivoluzionarie.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 maggio, con crossplay completo promesso all'arrivo, Gallipoli avrà un prezzo di £24,99/€29,99.

Per quanto riguarda ciò che questo gioco offrirà a chi conosce la campagna in Gallipoli, ci è stato detto che sembra offrire l'iconico atterraggio in prima persona, dove i giocatori devono remare fino a riva su fragili barche mentre vengono colpiti da proiettili e scossi da esplosioni. Oltre a questo, ci saranno opportunità di combattere ad Anzac Cove e nella Bassa Mesopotamia, con gli eserciti disponibili che saranno l'Impero Britannico e le forze ottomane. A questo si aggiungono strumenti autentici dell'epoca, tra cui bombe realizzate con scatole di razione e nuovi accessori e cosmetici ispirati alle uniformi degli eserciti in questione.

Con il lancio alle porte, puoi vedere qui sotto il trailer della data di uscita di Gallipoli. E per chi cerca un assaggio di ciò che verrà, questo sarà il quarto capitolo nell'esplorazione più ampia di BlackMill sui combattimenti della Prima Guerra Mondiale, tutti dopo Verdun, Tannenberg e, più recentemente, Isonzo.