X-Men 's Jubilee avrà un'avventura in solitaria questo aprile

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Mancano solo pochi giorni a marzo, ma Marvel sta usando questo momento per annunciare una nuova serie a fumetti che debutterà già il prossimo mese, ad aprile. Per allinearsi al Mese del Patrimonio degli Asiatici e degli Isolani del Pacifico, è stata rivelata una nuova serie a fumetti che vede Jubilee degli X-Men nel ruolo principale.

Scritto dallo scrittore Gene Leun Yang (noto per le storie di Shang-Chi) e dall'artista Michael YG (Iron Fist), questa storia è conosciuta come Jubilee: Deadly Reunion e segue la mutante mentre si riunisce con il suo cugino perduto da tempo, che possiede anch'egli dei poteri, portando i due in un'avventura per scoprire di più sulla loro storia e sulle loro origini cinesi.

La sinossi del fumetto spiega: "Jubilation Lee mette sempre la sua vita in gioco per chi ha bisogno - ma per la famiglia? Fa qualsiasi cosa! Quando il cugino che non aveva mai conosciuto ha improvvisamente bisogno di aiuto, Jubilee lo rintraccia per salvarlo! Ma Jubilee potrebbe scoprire che i suoi legami familiari non sono così forti come sperava! Quali segreti custodisce suo cugino? E quale potere mutante pericoloso possiede?! Unisciti a Jubilee mentre intraprende un viaggio bombastico e che cambia la vita, fatto di famiglia, cuore e dolore!"

Questo fumetto debutterà il 29 aprile e, essendo una storia one-shot, ci sarà solo un singolo numero da raccogliere e leggere. Puoi vedere la copertina creata da Fan Yang qui sotto.

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