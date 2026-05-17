Xabi Alonso ha lasciato un club in crisi e si unisce a un club in crisi: scelto ufficialmente come nuovo allenatore del Chelsea

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Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea, nominato poche ore dopo la sconfitta del Manchester City in finale di FA Cup, ponendo fine alle loro uniche speranze di salvare una delle loro peggiori stagioni nella storia: da campioni del mondo ai Mondiali per club nel luglio 2025 a essere stati travolti dal PSG in Champions League, nessun titolo e di fronte a una stagione senza calcio europeo. Nona in Premier League, la Champions League è fuori portata e anche l'Europa League è molto complicata: la squadra londinese non ha vinto nessuna delle ultime sette partite, e ha pareggiato solo con il Liverpool la scorsa settimana.

"Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare allenatore di questo grande club", ha detto l'ex allenatore del Real Madrid, che ha completato solo otto mesi dal suo contratto triennale con i giganti spagnoli, lasciando il contratto di comune accordo a gennaio dopo una famosa rottura con Vinícius Jr.

"Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente al massimo livello e di lottare per i trofei. C'è un grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club di calcio e sarà un grande onore per me guidarla. Ora l'attenzione è sul duro lavoro, sulla costruzione della giusta cultura e sulla vincita dei trofei."

Alonso prenderà il posto dell'allenatore ad interim Calum McFarlane a luglio. Il Chelsea ha avuto tre allenatori in questa stagione: Enzo Maresca, Liam Rosenior e McFarlane; il latte guiderà la squadra nelle ultime due partite: in casa contro il Tottenham Spurs il 19 maggio e contro il Sunderland il 24 maggio, partite da vincere per tornare almeno in Conference League.