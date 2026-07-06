Xbox licenziare circa 3.200 dipendenti, Double Fine e la Copulsione per riconquistare la propria indipendenza

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"Il nostro lavoro oggi non è sano." Così ha formulata la CEO di Xbox, Asha Sharma, uno dei paragrafi iniziali del post sul blog Xbox Wire che è appena arrivato e ha finalmente risposto a molte delle principali domande che avevamo riguardo allo stato di Xbox nel prossimo futuro e negli anni a venire.

Sharma spiega che Xbox "opera con margini da 3 a 10 volte inferiori rispetto a aziende di piattaforme e editorie comparabili" mentre perde "64 centesimi per ogni dollaro investito", e che questo, unito a una brutale crisi hardware, significa tutto che "dobbiamo resettare Xbox". Ma cosa significa questo per le persone impiegate nella divisione gaming di Microsoft?

L'articolo spiega che in totale 3.200 dipendenti vengono licenziati da Xbox durante l'anno fiscale 2027. Oggi vengono tagliati circa 1.600 posti di lavoro, e il resto seguirà nei prossimi 12 mesi, con parte dell'obiettivo di tagliare intere fette dalla gerarchia della leadership, riducendo i livelli di gestione da un'assurda 14 livelli in alcuni punti a al massimo cinque livelli e con l'obiettivo di ottenere tre livelli.

Allo stesso modo, gli studi sono coinvolti, ma Xbox è riuscita a trovare una soluzione che sembra essere nell'interesse di chi è coinvolto. Per prima cosa, Compulsion Games (South of Midnight) e Double Fine Productions (Kiln, Keeper) stanno riacquistando la loro indipendenza, permettendo loro di operare come e come desiderano senza far parte dell'ombrello più ampio di Microsoft o Xbox Game Studios.

Per quanto riguarda Ninja Theory (Senua) e Undead Labs (State of Decay 3), questi due team hanno ora "stipulato un accordo per unirsi a una nuova proprietà con finanziamenti per completare e far crescere Senua e State of Decay 3."

Il grande problema sembra essere Arkane, poiché nonostante Jerk Gustafsson si sia unito allo sviluppatore come nuovo CEO, l'azienda sta "iniziando la consultazione obbligatoria con il suo Works Council per esaminare potenziali opzioni strategiche."

Per il resto, Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang e Xbox Game Studios stanno tutti subendo cambiamenti di dimensioni e un'attenzione a "progetti di priorità più alta", mentre ora Mojang e King dovrebbero riferire direttamente a Sharma.

L'articolo spiega poi che "nessuno dei nostri giochi o progetti pubblici annunciati dalla prima parte verrà cancellato come parte di queste riduzioni."

Sharma poi osserva che l'obiettivo sarà operare secondo un unico modello e garantire che questo porti "decisioni di investimento chiare, imparare dai nostri successi e fallimenti e assumere la responsabilità dei risultati."

Tutto questo avviene mentre Sharma sta preparando Xbox per anni e anni a venire, concludendo con: "Questi cambiamenti riguardano un futuro più grande per XBOX, non uno più piccolo. Il prossimo decennio di videogiochi sarà più grande, più globale e più creativo di qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima. Quest'anno investiremo in XBOX quanto abbiamo mai fatto, ma investiremo con maggiore concentrazione, maggiore disciplina e maggiore chiarezza, tutto al servizio di rendere l'XBOX un luogo dove il mondo gioca e crea."