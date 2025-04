Xbox sfoggia i controller Doom dall'aspetto infernale

HQ

Microsoft ha appena mostrato alcuni controller a tempo limitato, davvero fantastici Doom: The Dark Ages ispirati con un vinile Xbox di accompagnamento per vestire la tua console, dandoti la possibilità di uccidere i demoni con stile. Innanzitutto, abbiamo il Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition, che prende in prestito la sua estetica dal Doom Slayer stesso; Verde sporco metallizzato con schizzi di sangue e rune.

Poi abbiamo il Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition, che va per toni più scuri, chiaramente ispirati all'inferno; Rosso e nero con (di nuovo) schizzi di sangue. Infine, il film in vinile Xbox Series X Wrap - Doom: The Dark Ages Limited Edition è disponibile anche per coloro che vogliono abbellire anche la propria Xbox Series X.

Il Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition è disponibile ora per $ 80, il Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition sarà rilasciato il 25 aprile per $ 200 e il Doom Xbox Series X Wrap sarà rilasciato domani per $ 55.

Ti stai entusiasmando per qualcuno di questi?