Ricordo ancora le dichiarazioni di Masayoshi Yokoyama, nel lontano 2022 (che è quasi come dire l'altro ieri), in cui il produttore esecutivo della serie Yakuza presso Ryu Ga Gotoku Studio non vedeva probabile che le sue storie della malavita criminale giapponese sarebbero arrivate su una console come Nintendo Switch. Ricordo quelle dichiarazioni perché hanno portato a una nuova era per la serie con Yakuza: Like a Dragon, i suoi sequel e spin-off, una serie TV... e infine il momento della verità, con un primo test sul campo a fine 2024 con un semplice ma efficace porting di Yakuza Kiwami su Switch 1. I dati di vendita di Kiwami su Nintendo Switch non sono mai stati rilasciati, ma lo stesso Yokoyama ha ammesso pochi giorni dopo l'uscita di aver "sbagliato" e che Yakuza su Switch è andato "a ruba".

Tutta questa traiettoria ci ha portato alla situazione opposta rispetto ai commenti di meno di tre anni fa, quando Yakuza 0 Director's Cut arriva non solo per Nintendo Switch 2, ma nella sua versione definitiva, come esclusiva temporanea per la console, e come gioco di lancio per l'hardware stesso. Un solidissimo voto di fiducia tra Nintendo e il franchise pubblicato da Sega... Forse l'inizio di qualcosa di grande.

Ora mi è più chiaro che Yakuza Kiwami era solo una prova per vedere la reazione del pubblico di Nintendo al franchise, e che il prossimo passo logico sarebbe quello di portare tutti i giochi del franchise (e ce ne sono molti) sul nuovo hardware, progettato più che mai per favorire le terze parti. E quale modo migliore se non farlo all'inizio della cronologia, che è anche una delle migliori storie della serie. Yakuza 0 Director's Cut è la versione definitiva della prima grande avventura di due dei protagonisti principali, Kiryu Kazuma e Goro Majima, e anche dove vengono forgiati importanti background delle loro personalità per essere considerate negli anni a venire come le più grandi leggende della Yakuza giapponese.

E anche se normalmente non mi soffermerei troppo su questo argomento, sono sicuro che molti giocatori avranno il loro primo vero assaggio del lato action di RGG grazie a questo, quindi posso assicurarvi che vi aspetta una storia di onore, tradimento e tanto, tanto umorismo, ambientata in una ricreazione abbastanza accurata del mondo sotterraneo del Giappone della fine degli anni '80.

Yakuza 0 Director's Cut è una doppia uscita composta dalle storie di Kiryu e Goro prima che si incontrino e intreccino per sempre i loro destini con le vicende di Yakuza Kiwami e, nello specifico, con la figura di Haruka. Qui sono due ventenni che cercano di farsi strada nel mondo della Yakuza, ognuno con i propri problemi. Normalmente le trame del franchise sono piuttosto drammatiche, e questa non solo non è sciatta, ma è una delle migliori, se non la migliore. Yakuza 0 sapeva già come sorprendere il nuovo giocatore con i suoi colpi di scena, e per il veterano offre uno sguardo più approfondito su questi due protagonisti, ma è molto di più. I minigiochi di gestione del club e del patrimonio immobiliare, le cento storie secondarie piene di umorismo e caricature esilaranti della società dell'epoca, decine di minigiochi classici SEGA e giochi arcade, il sistema di combattimento con cambio di stile a metà combattimento... Tutti questi pezzi erano già fantastici nel 2017 e ora tornano con una grafica superiore. Yakuza 0 è stato un grande gioco, ma cosa include questo Director's Cut e vale la pena pagarlo a prezzo pieno?

Come ho appena detto, ora sembra più bello che mai. Nintendo Switch 2 consente al titolo di apparire in full HD in modalità portatile e 4K sul Dock, ma sempre a 60 fps costanti. C'è poco di cui lamentarsi a questo proposito, ed è vero che le modifiche grafiche, soprattutto nelle scene cinematografiche, sono piuttosto evidenti. Non mi ero reso conto che ci fosse bisogno di mostrare anche i pori degli zigomi di Kiryu sullo schermo con tale nitidezza, ma rende più facile notare i piccoli gesti rivelatori in alcune parti della storia, e anche ridere più forte quando uno dei personaggi fa un bis comico nelle storie secondarie. Yakuza 0 Director's Cut si è espanso con esattamente 30 minuti di filmati nuovi di zecca, mai visti prima, ma la stragrande maggioranza di essi sono brevi aggiunte alla storia che non apportano grandi cambiamenti. Servono, piuttosto, a rendere più chiare le situazioni e le riflessioni dei personaggi. Un po' di caramelle per coloro che tornano a questa storia, ma non giustificano necessariamente un nuovo gioco solo per il gusto di farlo.

C'è anche una nuova modalità di gioco per questa puntata, chiamata Red Light Raid, che in realtà è proprio la stessa modalità Colosseo che abbiamo visto anche in altri capitoli recenti della serie, con l'ulteriore vantaggio che qui puoi unire le forze con un massimo di altri tre amici per affrontare orde di nemici insieme e sbloccare altri personaggi ricorrenti del franchise. Certo, non è una modalità su cui ho passato molto tempo, ma è sicuramente sufficiente per alcune sessioni di combattimento e risate con gli amici tramite GameChat.

La localizzazione in più lingue sembra essere stata il momento clou di questa Director's Cut. Yakuza 0 debutta finalmente con il doppiaggio inglese con le classiche e riconoscibili voci anglofone della serie (Matt Mercer che dà il registro di una Majima calma è sorprendente), e il risultato è soddisfacente. Ho giocato le prime ore con questo nuovo doppiaggio e le interpretazioni sono impeccabili. L'altra grande novità è che finalmente abbiamo i sottotitoli in francese, italiano, tedesco e spagnolo. I giocatori hanno aspettato a lungo per poter giocare a questo titolo nella loro lingua, ma è qui che l'ambizione sembra aver trascurato il prodotto finale. Almeno nella versione spagnola ci sono numerosi errori di localizzazione, punteggiatura e punti interrogativi mancanti, oltre a frasi errate e persino pannelli di testo che mescolano inglese e spagnolo. Niente di catastrofico, ma evidente, e più comune di quello che considererei un errore isolato.

Non posso confermare che questo problema sia diffuso in altreYakuza 0 Director's Cut nuove localizzazioni, ma per un gioco di tale calibro e uno dei fiori all'occhiello per l'approdo di Nintendo Switch 2 tra i giocatori, mi sembra più serio.

Quindi, vale la pena acquistare Yakuza 0 Director's Cut ? Nonostante i suoi difetti (che si spera vengano risolti nelle patch future), il lavoro di RGG Studio rimane un vero gioiello di gioco d'azione e la migliore porta d'accesso alla fantastica serie d'azione Yakuza. I nuovi contenuti e i dettagli aggiunti/migliorati da soli potrebbero non convincere molti, ma non c'è dubbio che, tutto sommato, questo è il modo migliore per giocare a Yakuza 0 che avremo mai avuto.