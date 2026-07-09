You potrò guardare digitalmente lo spin-off di M3GAN noto come SOULM8TE tra qualche settimana

Dopo l'arrivo del primo film di M3GAN che attirò l'attenzione di molti, la casa di produzione Blumhouse non perse molto tempo prima di approvare un sequel e persino iniziare a esplorare spin-off e ad espandere l'universo più ampio. A tal fine, fu promesso un progetto noto come SOULM8TE , con questo scambio di androidi che sembrano bambini con omologhi adulti femminili che dovrebbero offrire compagnia in modo diverso...

Sebbene la premessa sia diversa, dato che SOULM8TE è considerato in qualche modo un thriller erotico, il senso del film finisce per essere lo stesso tema, poiché mostra come questo androide sviluppi un livello di coscienza e natura iperprotettiva verso il suo 'padrone', agendo e uccidendo brutalmente o mutilando chiunque si metta sulla sua strada.

La sinossi della trama per SOULM8TE aggiunge: "Inquietante, suspense e oscuramente coinvolgente, SOULM8TE segue un ingegnere in lutto incaricato di mettere alla prova il nuovo compagno IA di un spietato gigante tecnologico. Ma quando lui tenta di programmarla per essere un'anima gemella veramente senziente, lei sviluppa bisogni propri - scatenando una serie incessante di caos progettato con precisione."

SOULM8TE salteremo i cinema e andrò direttamente ai servizi on-demand e la buona notizia è che questo significa che potrai guardare il film comodamente da casa tua piuttosto presto, in particolare dal 1° agosto. Per un assaggio di ciò che ci aspetta, guarda il trailer di SOULM8TE qui sotto.