ZeniMax Online Studios promette un completo "refresh" delle classi di The Elder Scrolls Online

ZeniMax Online Studios ha promesso grandi cambiamenti per The Elder Scrolls Online, una revisione radicale che influenzerà in particolare la struttura delle classi e la filosofia di design del gioco. Come confermato in un post sul blog, si menziona che gli obiettivi a lungo termine di questo aggiornamento saranno rendere "ogni classe valida in qualsiasi ruolo" e che ciò significherà introdurre abilità modernizzate, tutte scolpite con il feedback di giocatori e della community.

Il motivo per cui questo cambiamento sta avvenendo è dovuto al fatto che il "sottoclasse" è attualmente molto più forte nel gioco rispetto al semplice seguire la filosofia della classe base, un meta che ha causato "enormi differenze nel design delle singole linee di abilità." ZeniMax osserva che "ESO non è stato costruito fin dal lancio pensando alle sottoclassi, e il sistema ha evidenziato problemi nell'attuale progettazione delle linee di abilità della classe che prima non erano un fattore ma che sono insostenibili in futuro."

Per quanto riguarda come il gioco verrà adattato per affrontare questo problema, le identità delle classi vengono riesaminate con le proposte a lungo termine che ogni classe sarà alla fine "divertente e gratificante" e "tematicamente unica e coinvolgente da giocare", pur essendo allo stesso tempo meglio bilanciata, più "varia e distinta", e tutto costruito sul feedback dei giocatori e dai dati.

Guardando cosa dovremmo aspettarci da questi cambiamenti, ZeniMax ha condiviso il grafico qui sotto.

Dovremmo aspettarci che ogni classe venga aggiornata metodicamente, con la prima che sia Dragonknight e poi seguita, in questo ordine, da Warden, Sorcerer, Templar, Nightblade, Necromancer e Arcanist. Per maggiori informazioni su questo piano, un flusso di aggiornamento è ospitato il 4 dicembre alle 19:30 GMT/20:30 CET.