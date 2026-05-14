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007 First Light

007 First Light è diventato oro ed è pronto per il lancio

Il gioco debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X /S alla fine del mese.

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Tra meno di due settimane, il 27 maggio, IO Interactive lancerà il suo attesissimo gioco d'azione-avventura, 007 First Light. Offrendo una storia completamente originale di James Bond, questa è un'avventura prequel che racconta come Bond sia diventato parte del programma 007 e si sia infine sviluppato nell'iconica spia che tutti conosciamo e amiamo.

Con il debutto sempre più vicino, è stato confermato che 007 First Light è diventato oro ed è pronto per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S - ma non su Nintendo Switch 2, poiché il gioco è stato recentemente ritardato sulla piattaforma.

Con il lancio all'orizzonte, puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer del gioco per assaggiare ciò che arriverà tra 13 giorni.

007 First Light

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