007 First Light colpito con un altro ritardo, ma solo per Switch 2

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Il prossimo 007 First Light dello sviluppatore danese IO Interactive ha subito un grosso ritardo a dicembre, ma quello doveva essere l'ultimo, e tutto indicava l'uscita del gioco a maggio. Ed è esattamente quello che accadrà... Ma purtroppo non per tutti.

Tramite l'account social ufficiale del gioco, ci è stato comunicato che la versione Switch 2 arriverà più tardi, e non dicono quando sarà rilasciata, se non che sarà durante l'estate:

"007 First Light arriverà su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC il 27 maggio 2026, e su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'estate. Siamo entusiasti di vedere i giocatori scoprire la storia delle origini reinventata di James Bond e non vediamo l'ora di offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile su tutte le piattaforme."

Questa è una notizia deludente, ma almeno arriverà come previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non vediamo l'ora di immergerci nell'avventura e torneremo con la nostra recensione il mese prossimo.