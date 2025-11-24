007 First Light sviluppatore ammette che "la primavera sembra davvero bella" dopo il ritardo di Grand Theft Auto VI

HQ

È stato un colpo di sorpresa quando è stato rivelato che l'attesa per Grand Theft Auto VI sarebbe stata ancora più lunga, dato che il gioco è stato ufficialmente posticipato al 19 novembre 2026. Questo significa che manca più o meno un anno intero alla prima emissione.

Triste per tutti i giocatori, ovviamente, ma non è tutto un disastro. Non tutti vogliono ammetterlo, ma Grand Theft Auto VI è ovviamente un concorrente formidabile che ci si aspetta che travolga tutto con assolutamente. E un'azienda che vede un futuro migliore grazie al ritardo di Rockstar è lo sviluppatore danese 007 First Light IO Interactive.

Il CEO Hakan Abrak commenta cosa significhi tutto ciò in un'intervista a GamesIndustry, dicendo in modo sorprendentemente schietto: "Sarebbe una bugia non dire che ovviamente la primavera sia davvero bella."

007 First Light uscirà il 27 marzo per PC, PlayStation e Xbox - e avere diversi mesi in più senza dover affrontare forse il titolo più atteso di Rockstar è ovviamente positivo. Detto ciò, Abrak ammette che Grand Theft Auto VI è comunque un vantaggio netto per tutti i coinvolti:

"Voglio dire allo stesso tempo che GTA 6 è una cosa benvenuta per l'industria. Credo che molti giocatori che forse non giocano da un po' torneranno a interessarsi, e in generale per l'industria in generale. Penso che sarà fantastico."

Il 2026 sarà un anno emozionante, in cui si può sospettare che tutti gli editori terranno d'occhio Grand Theft Auto VI e nessuno pubblicherà volontariamente i propri giochi vicino a esso - cosa che potrebbe portare al miglior mese dell'anno per le uscite importanti (novembre) più magro di quanto non sia stato da molto tempo.